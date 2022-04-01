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Töre'nin koronavirüs testi pozitif

Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

01 Nisan 2022 Cuma 17:34
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Töre'nin koronavirüs testi pozitif
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Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Düzenli olarak Covid 19 testlerini yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre’nin Perşembe yaptırmış olduğu test pozitif çıkmıştır.
Hafif semptomların başladığı andan itibaren kendisini izole eden Sayın Başkanımız, testinin pozitif sonuç vermesiyle izolasyon sürecine evinde devam etmektedir.
Sayın Başkanımızın sağlık durumu iyidir ve durumu ile ilgili gereken açıklamalar ilerleyen süreçte kamuoyunun bilgisine getirilecektir.
CUMHURİYET MECLİSİ BASIN BÜROSU"

Son Güncelleme: 01.04.2022 17:43
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