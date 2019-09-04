Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

Töre: Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, referans şartlarında uzlaşı olsa da Rum-Yuna hedeflerinin asla değişmediğini kaydetti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
Töre: Rum-Yunan hedefleri asla değişmemekte

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, referans şartlarında uzlaşı olsa da Rum-Yuna hedeflerinin asla değişmediğini kaydetti.

Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Topaç gibi dönerek milli haklarımız savunulamaz ve kazanımlarımız da korunamaz. Rum isteklerini ve zihniyetini görmemezlikten ve anlamamazlıktan gelen siyasetçilerden ve makamlardan başımıza çok felaketler gelebilir. Aman dikkat!” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının “anlaşma kapıda, referans şartlarında yakınlaşma, umut ışığı” gibi ifadelerle kandırılmaya çalışıldığına işaret eden Töre, “Kıbrıs Rum kesiminin garantilere, denizlerdeki zenginliklere, yönetim ve güç paylaşımına, siyasi eşitliğe, egemenlik haklarına bakış açısı hiç değişmedi” ifadelerine yer verdi.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yönetim ve paylaşmanın çok gerisinde olan siyasi katılımdaki etkinlik ifadesinin tam bir teslimiyet olduğunu vurgulayan Töre, siyasi eşitlikten bahseden devletin bazı üst makamlarının masada neyi kabul ettiklerinin farkında bile olmadıklarını ileri sürdü.

Töre,  Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta Barış Gücü askeri bulundurmasının artık gereksiz hale geldiğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü yerine Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin  Kıbrıs Türk halkının güvencesi ve özgürlüğünün teminatı olduğunu kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısından sonra süresiz grev
Gece yarısından sonra süresiz grev
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim