Töre: "Sadece hizmet anlayışıyla mücadele edeceğiz"

Bölge sakinlerine seslenen Töre, Değirmenliği gözde belde yapacağının sözünü bir kez daha verirken, güçlü bir ekiple, sadece hizmet anlayışıyla mücadele edeceklerini dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün de katıldığı etkinlikte, Meclis Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre ve Milletvekili Ersin Tatar da yer aldı.

Özgürgün “BİRİZ” vurgusu yaparken, Töre’nin çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Özgürgün, Değirmenlik bölgesinin hizmeti çok önceden hak ettiğini, hizmeti verecek tek partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu sözlerine ekledi.