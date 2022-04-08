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Töre: “Tarihimize sahip çıkacağız"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ekonomik sıkıntıların olabileceğini, ancak ulusal duruşun hiç bir şekilde değişmemesi gerektiğini söyledi.

08 Nisan 2022 Cuma 10:48
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Töre: “Tarihimize sahip çıkacağız"

Töre, Emekli Yüzbaşı Kazım And Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni kabul etti.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Kazım And, milli bilinci ve şuuru yaymak için dernek olarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek bu çerçevede Kadın ve Gençlik Kollarını da kurmaya başladıklarını söyledi.
Okullarda Milli Güvenlik derslerinin kaldırılmasını büyük bir eksiklik olarak gördüklerini dile getiren And, gençlerin mücadele tarihini bilmeden yetiştiğini ifade etti.
And,bu derslerin eğitim müfredatına konması halinde emekli subayların hiçbir karşılık beklemeden ders vermeye gönüllü olduğunu bildirdi.


Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, milli mücadele sonunda gelinen noktanın bağımsız bir Türk devleti kurulması olduğunu ifade ederek devletin varlığını ve bağımsızlığını korumak için milli değerlere önem vererek geçmişin hatırlanması gerektiğini kaydetti.
Milli Güvenlik derslerinin müfredata konmasını bir ihtiyaç olarak gördüğünü ve kendisinin de arzusunun bu yönde olduğunu dile getiren Töre, derneğinin bu isteğini hükümet kanadına ileteceğini söyledi.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başkalarının hediyesi olarak bulmadık” diyen Töre, devletin kanla ve canla yoğrulan mücahit ve Mehmetçiklerin sayesinde kurulduğunu vurguladı.
Vatanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Töre, bir millete ya da halka saldırının sadece silahla olmadığını ekonomik, kültürel ve ideolojik saldırıların da olabileceğini belirtti.
Töre, devletin değerlerini çürütme, Kıbrıs Türk halkının değer yargılarını bozma ve “Türk milletinin mensubu olma” şuurunu ortadan kaldırma  anlamında bir takım faaliyetler gerçekleştirildiğini anımsatarak buna karşın Ulu Önder Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinin hepimizin yolunu aydınlattığını söyledi.


Töre, şunları kaydetti:
“Biz, bizden sonraki nesillere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, özgürlüğü ve istiklali, sapasağlam bırakmak mecburiyetindeyiz. Bunun için hep birlikte el birliği ile çalışmalıyız. Ulusal dava neyi yapmak gerektirirse onu yapmalıyız. Elbette ekonomik sıkıntılar olabilir. Ancak ulusal duruşumuz hiç bir şekilde değişmemelidir”
Cumhuriyet Meclisi’nin yeni döneminde bunlara önem vermesi için büyük gayretler göstereceğini ifade eden Töre: “Tarihimize sahip çıkacağız. Bu mücadelede emeği olan herkese sahip çıkacağız. Bunları yaparsak, bizden sonraki nesle de örnek oluruz” dedi.
Kabulde Derneğin bazı yönetim kurulu üyeleri ile Meclis Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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