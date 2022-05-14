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Töre, Trafik Eğitim Parkı’nı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bulunan Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:36
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Töre, Trafik Eğitim Parkı’nı Ziyaret Etti

Burada Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Avcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Başkan Töre, parkı ziyaret eden öğrenciler ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dr. Mehmet Avcı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada park bünyesinde yılda 6-7 bin öğrencinin eğitim aldığına değinerek tüm eğitimlerin Eğitim Bakanlığı denetiminde sürdüğünü kaydetti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında yapılan çalışmaları takdirle izlediğine değinerek çocuklara kapsamlı bir eğitim verildiğini söyledi.
Töre, küçük yaşta verilen eğitimin büyük ve unutulmayacak bir hizmet olduğunu vurgulayarak çocukların bu yaşta aldıkları eğitimin ehliyet aldıkları yaşlara geldiklerinde kendilerine bir rehber olacağını belirtti.
Başkan Töre, parkta emeği geçen herkesi kutladı ve trafikte kazasız günler diledi.
Daha sonra park yetkilileri tarafından Meclis Başkanı Töre’ye simülatör eğitimler ile ilgili bilgiler verildi.
Başkan Töre, olası bir çarpma anında emniyet kemerinin öneminin yaşanarak öğrenilmesi amacıyla parkta yer alan Emniyet Kemeri Simülatörü aracına da binerek test gerçekleştirdi.

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