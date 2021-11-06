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Tören provası nedeniyle yollar kapatılacak

Tören provası nedeniyle yollar kapatılacak

06 Kasım 2021 Cumartesi 18:16
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Tören provası nedeniyle yollar kapatılacak
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15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümü kutlama provası programı nedeniyle, yarın, Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Dr. Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan güzergâhı trafik akışına kapatılacak.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler; Hamitköy kavşağından sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanabilecek.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerse Alayköy – Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanacak.

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş trafik ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabilecek.

Belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Son Güncelleme: 07.11.2021 01:02
Anahtar Kelimeler:
15 KasımKKTCnin Kuruluşu
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