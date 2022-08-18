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Toros: İstikrarın oluşamayacağı ortadadır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, sosyal medya hesabından açıklama yazdı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 19:27
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Toros: İstikrarın oluşamayacağı ortadadır


Toros'un açıklaması şu şekilde;

"FAİZ İNDİRİMİ KARARINA İLİŞKİN

Herhangi bir para politikası aracı olmayan, mali disiplin imkanından yoksun ve değeri sürekli olarak dalgalanan bir para birimine bağlı bir konumda olduğumuz müddetçe, halkımızın layık olduğu refahın ve sürdürülebilir makro ekonomik hedeflere ulaşmak için şart olan öngörülebilirlik ve istikrarın oluşamayacağı ortadadır.

Gelinen noktada hiç kimse bunu inkar edemez!

Dar ve sabit gelirli emekçi, esnaf ve işletmelerle birlikte bir bütün olarak aşırı enflasyon karşısında yaşam kalitelerinden sürekli olarak ödün vermektedirler. Herhangi bir vizyon, bilgi ve beceriye sahip olmayan hükümet ise, Türk Lirası kullandığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu söyleyerek ve bunu bir hamasi milliyetçilik malzemesi yaparak halkı yanıltmayı tercih etmekte ve esas sorunu sadece daha kronik bir hale getirmektedir!

TL’nin faiz politikası kaynaklı artan enflasyon karşısında alım gücünün korunması, öngörülebilirlik ve istikrar adına, Euro endeksli muhasebe, gelir ve mali varlık yapılarına dönüşümün daha fazla geç kalmadan rasyonelce tartışılması ve yürürlüğe girmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırım.

Euro’ya geçiş hedefi doğrultusunda, Euro endeksli muhasebe, gelirler ve mali varlık yapılarına dönüşümün kalıcı bir siyasi irade olarak saptanması, kamu maliyesindeki dengesizliklerin ve ilgili yapısal sorunların düzelmesi açısından da etkili bir motivasyon oluşturacaktır.

Mevcut siyasi ortamda sorunları çözmeye yönelik gerekli olan irade olmasa da, en azından Euro‘ya geçişin ön koşullarından bir başkası olan ‘kamu açığı ve kamu borcuna ilişkin Maastricht Kriterleri’nin tutturulması’ hedefi son derece yararlı olacaktır. Çünkü halkın alım gücünün korunması, esnaf ve işletmelerin finansal sağlığı ve kamu maliyesinin mali disiplini, her koşulda bir gerekliliktir!"

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPFikri Toros
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