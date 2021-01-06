TOROS: “KISA SÜRE İÇERİSİNDE ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’te, Meclis Başkanlığı için UBP’nin aday gösterdiği Resmiye Canaltay’a ret verilmesinin, meclisin bir iradesi olduğunu söyleyen Toros, “Belki de yarın daha büyük bir krizle karşı karşıya kalacağız. UBP içerisindeki çatlağın derinliği, burada ortaya çıkmıştır. UBP Meclis Başkanlığı seçiminde 6 tane fire vermiştir. Parti içinde kriz olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Hükümet ortaklarının geçersiz oy vermiş olması, Hükümet Protokolü’ne de karşı bir hareket olmuştur. Bu da hükümet krizi demektir. Halkın siyasete ve yönetime karşı güvenini sarsan bir durumla karşı karşıyayız. Umarım bu kriz yarın önlenir” dedi.

Erken seçim konusunda da açıklamalarda bulunan Toros, “Kulağımıza gelen bilgilere göre, kısa süre içerisinde erken seçime gidileceğini düşünüyorum. Ekonomik olarak da halkın zannettiğinden de çok derin bir kriz içerisindeyiz. Ve bu hükümetin ölü doğduğunu da biliyoruz. Bunu hükümet ortaklarının açıklamalarından da anlıyoruz. O yüzden kendi düşünceme göre, çok yakında bir erken seçime gideceğiz” dedi.