Toros: “Üretim tek başına bir anlam ifade etmez; mala talep oluşturmak gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros Meclis Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü sırada bir konuşma yaptı.

Küresel gelişmelere değinen Toros, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin krizlerle mücadele ettiğini söyledi.

Toros, “Olumsuz gelişmeler yanında TC tarafından yatırımlar için finanse edilen kaynağın gelişi gecikti. Kamu yatırım projeleri de durdu. Tarım, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda sorunlar derinleşmektedir. Tüm bunlar ekonomik büyüme ve rekabet edilebilirliği olumsuz etkiliyor” dedi.

Tedbirlerin alınması ve yapısal reformların yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydeden Toros, TL’deki değer kaybının KKTC ekonomisini birkaç yönden etkilediğini söyledi, devalüasyonun etkilerini “fiyat artışı, Türkiye kaynaklı dış talebin azalması, döviz cinsi kredilerle ilgili sorun yaşanması” olarak aktardı.

Toros, “Milli geliri artırmak için ekonomik hedefler oluşturmak gerek. Üretim tek başına bir anlam ifade etmez. Mala talep oluşturmak gerek. Talep de rekabet edebilirlik de harcama gücüyle ilişkilidir. Talebi oluşturmanın yolu hane halkının alım gücünü artırmaktır. Yatırım, iş yapabilirlik, rekabet edilebilirlik hep birlikte dikkate alınması gereken hususlardır” diye konuştu.

2018’in başından bu yana ekonomide artan sorun ve daralma sebebiyle Türkiye’den sermeye akışında kısıtlama olduğunu söyleyen Toros, “Ekonomi için önemli olan 4 ana sektörün büyümesi ve sorunların aşılması için adım atılmalı. Hükümette bu adımları göremiyorum. Kendi ayakları üzerinde duracak ekonomiden bahsediyoruz. Bunun için kaynaklarımızı etkili kullanmalıyız. Analitik çalışmalar yüzde 50’nin üzerinde kayıt dışı ekonomi olduğunu gösteriyor. Bu kendi ayakları üzerinde durmamıza engel. Radikal düzenlemelere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Toros, “Hükümet rakamsal hedefler ortaya koymuyor, ekonomik ve sosyal kalkınmadan, milli geliri artırmadan bahsediyor ama icraatlar ekonomik temellerden yoksun. Etkin ve verimli bir ekonomiye ihtiyaç var. Yapısal reformlar yapılması şarttır. Kamu reformu da hayata geçmeli ” dedi.

Ekonomi Bakanı’nın Türkiye ziyaretlerinde odağının Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz olduğunu söyleyen Toros, bakanın ekonomik ve enerji konularına eğilmediğini söyledi.

“ENERJİ BAKANLIĞI NEZDİNDE DENİZ ALTI KABLO YERİNE DENİZ ALTI DOĞALGAZI KONUŞMALIYIZ”

Toros, Kıbrıs konusunda da konuştu.

Fikri Toros, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının taraflar arasında paylaşılmasının Kıbrıs sorununu derinleştirebileceği gibi tarafları çözümü için teşvik de edebileceğini söyledi.

Toros, “Enerji Bakanlığı nezdinde deniz altı kablo yerine deniz altı doğal gazı konuşmalıyız” dedi.

Toros, Kıbrıs sorununun çözümünün elzem olduğunu kaydetti.