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Tosun: Onun çizdiği yol ilkemiz oldu

15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:58
Tosun: Onun çizdiği yol ilkemiz oldu
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun yaptığı açıklamada Özer Berkem’in Bayrak Radyosunun kurucularından biri olarak emeğini ve uğraşını esirgemediğini belirtti.

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Özer Berkem’in, Bayrak Radyosu’nu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na dönüştürmede büyük rolü olduğunu vurgulayan Mustafa Tosun, “ Öngörüleri ile çizdiği yol, bizim gibi “ikinci nesil” BRT’lilere ilke oldu, güven verdi. Cesaretle karar vermeyi ondan öğrendik. Doğrusuyla, hatasıyla Kurum’umuza sahip çıkmayı ondan örnek aldık. BRT’nin Özer Abi’sini bıraktığı derin izlerle anacağız. Işıklarda uyusun.” ifadelerini kullandı. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Tosun
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