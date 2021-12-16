Tosunoğlu: “DP manifestosu önümüzdeki hafta açıklanacak”

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan DP milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, toplumun en büyük sorununun insanların ekmeği, aşı ve mutfağı olduğuna dikkat çekti. Tosunoğlu, “Çözüm üretmek siyasetin görevidir. Siyaset, kısa vadede, ülkede yaşanan ekonomik sorunlara bir an önce bu asli görevini yerine getirmelidir” dedi.

Seçim odaklı siyasetin hükümetin en büyük sorunu haline geldiğinin altını çizen Tosunoğlu, Demokrat Parti olarak, özellikle ekonomik sorunları giderecek çözüm önerilerini ortaya koyduklarını ancak hükümette etkin bir siyaset üretebilecekleri ortamın oluşmadığını söyledi.

Hasan Tosunoğlu, Hükümet küçük ortağı olarak DP’nin sorumluluğunda bulunan Bakanlık veya kurumlarda, çok etkin ve proaktif bir siyaset üreterek, önemli adımları attıklarını dile getirerek, “birincil olarak yapılması gereken döviz kurlarındaki dalgalanmayı dengeleyecek bir çareyi ülke kaynaklarını yeniden organize etmek yeterli olacaktır. Kalkınma Bankası olarak bizler üzerinde çalışıyoruz. Kredi alanları yalnız bırakmayacağız. Kalkınma Bankası’nın gücü oranında müşterilerimizin mağduriyetini kısmi de olsa gidererek kısa süre içerisinde bir çözüm üretilecektir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin şu anda içinden geçmekte oldukları darboğazın çözümün ülkenin iç kaynaklarında saklı olduğunu kaydeden Tosunoğlu, siyaset kurumunun ülkeyi doğru yöneterek bu kaynakları harekete geçirmesi gerektiğini ifade etti.

“SİCİL AFFI HAYATİ DERECEDE ACİL”

DP milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, ekonominin en büyük kesiminin esnaf ve zanaatkarlar olduğunu ve bunların desteklenerek bu zor süreci atlatabilmeleri için gerekli olan kaynağa ulaşabilmelerin şart olduğunu anlattı. Bunun için de süratle bir sicil affına ihtiyaç duyulduğunu belirten Hasan Tosunoğlu, “150 milyon TL esnafa kaynak aktarılıyor. Ancak bu zamanda gerek sigorta gerekse de vergi konusunda sıkıntı yaşamayan esnafımız neredeyse kalmadı. Verilecek bu kaynaktan adaletli ve eşit bir biçimde esnafın faydalanabilmesi için, sicil affına ihtiyaç vardır” dedi.

“ÜRETİM VE KALKINMA ODAKLI TEŞVİK SİSTEMİ ŞART”

Ülke gelirinin yüzde 10’luk kısmının ek mesailere harcandığını, bunun da devlet bütçesinin projelere aktarılması noktasındaki engellerden en büyüğü olduğunu belirten Tosunoğlu, ek mesailerin adaletli bir şekilde dağıtılmadığını da savundu.

Tarımda uygulanan teşvik sisteminin de çağdışı olduğunun altını çizen Tosunoğlu, “verimlilik üzerine bir teşvik yerine, kuraklık üzerine kurulu bir teşvik sistemi kullanıyoruz. Mesele ödüle dayalı bir teşvik olmalı. Bu hem üretimi arttırmaya teşvik edecek hem de daha kaliteli ve daha fazla üretimle kalkınmayı teşvik edecek bir sistem olacak” dedi.

“HEDEFİMİZ KİLİT PARTİ DEĞİL, KİTLE PARTİSİ OLMAKTIR”

DP’nin koalisyon hükümetlerinde kilit parti olarak yer aldığını anlatan Tosunoğlu, hedeflerinin kilit parti değil kitle partisi olarak hükümette yer almak olduğunu vurguladı.

Tosunoğlu, 23 Ocak 2022 seçimleri ile birlikte, meclisteki artimetiğin değişeceğine ve yeni isimlerin parlamentoda yerini alacağına da inanç belirtti.

Seçmenleri oy verirken toplumsal faydayı dikkate almaya çağıran Tosunoğlu, “Kimseyi rencide etme derdinde değilim. Milletvekilliği bir meslek değil, hizmet etme noktasıdır. Milletvekilliği sürelerinin kısaltılması, belli bir süre ile kısıtlı hale gelmesi, toplumsal hizmet açısından çok önemlidir. Bir milletvekili ya da Bakan, seçilme gailesi içerisinde olmamalı. Toplumsal sorunlara seçilme gailesi ile yaklaşıldığı halde, topluma bir şey verilmesi mümkün değildir” diyen Tosunoğlu, “Siyasetçiler de bırakacakları yeri ve zamanını iyi bilmeli. Örneğin, Onursal Başkanımız Serdar Denktaş, görevi daha genç siyasetçilere bırakarak, bir örnek teşkil etmiştir” dedi.

“DP MANİFESTOSU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK”

Tosunoğlu, DP’nin eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal yaşamı da barındıran seçim manifestosunun bilimsel temele dayalı ve anlaşılır bir dille hazırlandığını ve önümüzdeki hafta başı itibariyle kamuoyu ile paylaşılacağını da sözlerine ekledi.