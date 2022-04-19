Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Tozlu hava ne kadar etkisini sürdürecek?

Kuzey Afrika’dan ülkeye ulaşan “çöl tozu bulutu” bu akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürecek.

19 Nisan 2022 Salı 10:07
441 Okunma
Tozlu hava ne kadar etkisini sürdürecek?

KKTC’de iki gündür ülkeyi etkisi altına alan Kuzey Afrika kaynaklı "çöl tozu bulutunun" bu akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Raif İlker Buran, 17 Nisan Pazar akşamı itibarıyla, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle bölgede hava kirliliği yaşandığını belirterek, söz konusu kirliliğin bugün gece saatlerine kadar da etkili olacağını aktardı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Günler öncesinden toz uyarı yapmıştık ve beklediğimiz saatlerde toz geldi. Şu an bir toz kirliliği yaşanıyor. Ülkede 17 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunun bu akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyede yeni bir kaos!
Belediyede yeni bir kaos!
Rus Büyükelçiliği'nden açıklama!
Rus Büyükelçiliği'nden açıklama!
"Elimizden geleni yapacağız..."
"Elimizden geleni yapacağız..."










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim