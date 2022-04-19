Tozlu hava ne kadar etkisini sürdürecek?

KKTC’de iki gündür ülkeyi etkisi altına alan Kuzey Afrika kaynaklı "çöl tozu bulutunun" bu akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Raif İlker Buran, 17 Nisan Pazar akşamı itibarıyla, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle bölgede hava kirliliği yaşandığını belirterek, söz konusu kirliliğin bugün gece saatlerine kadar da etkili olacağını aktardı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Günler öncesinden toz uyarı yapmıştık ve beklediğimiz saatlerde toz geldi. Şu an bir toz kirliliği yaşanıyor. Ülkede 17 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunun bu akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor” dedi.