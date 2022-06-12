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Trafiğe bir can daha!
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Trafiğe bir can daha!

Keziban Konuş hayatını kaybetti.

12 Haziran 2022 Pazar 19:18
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Trafiğe bir can daha!
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Ölüm Neticelenen Trafik Kazası 
07.06.2022 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip SANMAZ (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı  salon araç ile   Ömer KONUŞ (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı  salon aracın  yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana gelen kazada  ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan  Keziban KONUŞ (K-43), tedavi görmekte olduğu  Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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