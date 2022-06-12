Ölüm Neticelenen Trafik Kazası
07.06.2022 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında Hatip SANMAZ (E-25) yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araç ile Ömer KONUŞ (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon aracın yüz yüze çarpışmışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban KONUŞ (K-43), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Trafiğe bir can daha!
Keziban Konuş hayatını kaybetti.
Ölüm Neticelenen Trafik Kazası