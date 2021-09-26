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Trafiğe genç yaşta bir can daha

Yeşilyurt yakınlarında bu sabahın ilk dakikalarında yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Abdullah Keskin, kendisine araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

26 Eylül 2021 Pazar 08:47
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Trafiğe genç yaşta bir can daha
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Yeşilyurt yakınlarında bu sabahın ilk dakikalarında yolu yaya olarak karşıdan karşıya  geçmeye çalışan 22 yaşındaki Abdullah Keskin, kendisine araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün 00.05 sıralarında Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde NH 233 plakalı salon aracı ile Güzelyurt istikametine doğru seyreden 33 yaşındaki Hasan Yılmaz, Yeşilyurt yakınlarında dikkatsizligi sonucu yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki Abdullah Keskin'e çarptı.

22 yaşındaki Keskin olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Hasan Yılmaz tutuklandı. 

Poisin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

26.09.2021 tarihinde, saat 00.05 sıralarında, Güzelyurt Lefke Anayolu üzerinde, Güzelyurt istikametine dogru seyreden Lefke de sakin Hasan YILMAZ (E- 33), yönetimindeki NH 233 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizligi sonucu Yeşilyurt yakınlarında yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak gecmeye çalışan Lefke'de sakin Abdullah KESKİN (E-22)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaya Abdullah KESKİN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Hasan Yılmaz, tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."

Son Güncelleme: 26.09.2021 11:18
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