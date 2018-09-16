Trafik 1 can daha aldı!

Sabahın ilk saatlerinde Güzelyurt-Girne anayolu üzerinde Kalkanlı mevkiinde, meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Metin Atalay yaşamını kaybetti.
Kaza, Kemal Tekeş’in kullandığı EP 365 plakalı arabanın kontrolünü kaybederek yolun sağına geçmesiyle, karşı şeritte seyir halinde bulunan Salih Karapaşa yönetimindeki ZPD 049 plakalı kiralık araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu EP 365 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Metin Atalay hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Kazada Kemal Tekeş, Samet Çakır, Salih Karapaşa, Göker Kağan, Mehmet Gelmen ve Ali Kaba yaralandı.
Yaralılar Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.