Trafik denetimleri sürüyor

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar vee halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 596 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 109 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

PGM