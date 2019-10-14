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Trafik kazalarında geçtiğimiz hafta bir kişi öldü 16 kişi yaralandı

KKTC’de geçtiğimiz hafta 64 trafik kazası meydana gelirken, bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:17
Trafik kazalarında geçtiğimiz hafta bir kişi öldü 16 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı 64 kazanın birinin ölüm, 13’ünün ise yaralanma ve 50’sinin sadece hasarla sonuçlandığını açıkladı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (22), kavşakta durmamak (17), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (7) ve diğer etkenler (6) olarak açıklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 444 bin 100 TL olurken bölgelere göre dağılım şöyle:

“Lefkoşa : 29
Gazimağusa : 16
Girne: 12
Güzelyurt: 3
İskele: 4”

TRAFİK KONTROLLERİNDE 10 BİN 939 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

07–13 Ekim tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 10 bin 939 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 1191’i ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 253’ü süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 24’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 187’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 50’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 71’i alkollü araç kullanmak, 165’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 102’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 38’i muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 21’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 8’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 206’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

(BRT/PGM)

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Trafik Kazaları
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