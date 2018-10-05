Trafik kazası ucuz atladıldı!

Ahmet İKİDERELİ-YENİBAKIŞ

Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, dün sabah saat 07.45 sularında meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza, Kerim Güven yönetimindeki MC 856 plakalı salon araç ile Yakın Doğu Üniversitesi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ruken Çelik yönetimindeki JV 949 plakalı araç ile çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.