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Trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

02 Kasım 2019 Cumartesi 10:15
Trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bu sabah, saat 00.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mustafa Ürcan (E-33), yönetimindeki MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ev Su yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Seda Suat Yılmaz (K-43), yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan PJ 358 plakalı araç yolun solunda toprak alan içerisinde park halinde bulunan tır araca çarpmıştır.

Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz (E-48) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir.

Kazada yaralanan MH 313 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ürcan ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıGüzelyurt- Lefkoşa AnayoluHaberGündemKıbrısPolis
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