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Trafik kazasında yaralılar var!

25 Ekim 2021 Pazartesi 12:19
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Trafik kazasında yaralılar var!
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.10.2021 tarihinde, saat 09:10 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cihan ÇUHADAR (E-20), yönetimindeki, MC 853 plakalı araç ile süratli ve dikkatiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hamitköy trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Ramadan ÖZBERKAN (E-38) yönetimindeki JS 966 plakalı tır araca çarpmamak için sola direksiyon kırdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce JS 966 plakalı tır araca, ardından tır aracın önünde durmakta olan Şerife Helvacı AKBALLI (K-39) yönetimindeki SP 396 plakalı araca ve son olarak da SP 396 plakalı aracın önünde beklemekte olan Mehmet TELLİ (E-46) yönetimindeki  HR 712 plakalı araca çarpmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan MC 853 plakalı araç sürücüsü Cihan ÇUHADAR ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Leyli İNTİZAROVA (K-19), Lupelda AKGÜN (K-18), SP 396 plakalı araç sürücüsü Şerife Helvacı AKBALLI kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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