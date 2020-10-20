TRAFİKTE ACI TABLO

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Trafikte geçtiğimiz akşam 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesinin perde gerisinde bir skandal ortaya çıktı.

İngiltere’den Kıbrıs’a gelen ve Girne’de bir karantina otelinde gözetim altında kaldığı esnada, karantina otelinden izinsiz ayrıldığı iddia edilen Kaşıkçı’nın, daha önce hiç araba kullanmadığı halde, yönetimindeki araç ve yanındaki yolcuyla birlikte Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya gitmek için trafiğe çıktığı iddia edildi.

Haspolat yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, olay yerinde hayatını kaybeden Kaşıkçı’nın ailesi, kızlarını kaybetmenin ardından yaptıkları açıklamada, olayın takipçisi olacaklarını ve yasal sürece başvuracaklarını açıkladı.

Öte yandan Kaçıkçı’nın hayatını kaybetmesiyle birlikte, trafikte 2020 yılındaki can kayıpları 17’ye yükseldi.

Bu acıların 2’si Lefkoşa’da, 3’ü Gazimağusa’da, 1’i İskele’de, 2’si Güzelyurt’ta ve 8’i Girne’de yaşandı.

Ülkemizde son 10 yılda ise trafikte yitirdiğimiz canlar 355 olarak kayıtlara geçti.