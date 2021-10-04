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Trafikte ağır bilanço!

KKTC’de son bir haftada 68 trafik kazası meydana geldi; kazalardan 1’i ölüm, 18’i yaralanma ve 49’u hasarla sonuçlandı. Kaza sebepleri arasında ise süratli araç kullanmak başı çekiyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:50
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Trafikte ağır bilanço!
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül – 1 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen 68 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 20’si süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip ve 7’si diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.
Açıklamaya göre, kazalarda toplam hasar miktarı ise 886 bin 100 TL iken, kazaların 25’i Lefkoşa’da, 14’ü Gazimağusa’da, 18’i Girne’de, 5’i Güzelyurt’ta ve 6’sı İskele’de oldu.
Öte yandan, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 7 bin 300 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 924 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat ( 160 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 25 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 107 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 39 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 20 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 130 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 98 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 108 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 26 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 44 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 22 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 5 ) ve 128 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”

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