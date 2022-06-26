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TRT Kıbrıs temsilcisi Sefa Karahasan evlendi

Gazeteci Sefa Karahasan ile Lola Ziyatdinova dünya evine girdi...

26 Haziran 2022 Pazar 11:55
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TRT Kıbrıs temsilcisi Sefa Karahasan evlendi
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TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan ile Lola Ziyatdinova, Gönyeli Concorde Otel’de düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Nikaha Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçag, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy , Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sayıştay Başkanı Osman Korhan, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Harun Maden yaptı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun adına genç çifti kutladı.

Lola Ziyatdinova nikahta ünlü moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi.

Gündem Kıbrıs ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Son Güncelleme: 26.06.2022 12:08
Anahtar Kelimeler:
TRT LefkoşaLola ZiyatdinovaSefa Karahasan
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