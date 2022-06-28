TSK Güçlendirme Vakfı Faaliyetlerini Sürdürüyor

Türkiye’nin kendi kendine yeterli bir savunma sanayi tesis etme ihtiyacından tetikleyici unsuru,1964’te yaşanan Kıbrıs bunalımının ardından 1974’te adaya yaptığımız Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye’ye uygulanan silah ambargosu olmuştur.Bu dönemde ihtiyaçlar doğrultusunda savunma sanayi hamlesi,kuvvet komutanlarının adına kurulan vakıflar yolu ile başlatılmıştır.Türk halkı tarafından büyük bir teveccühle karşılanan ve desteklenen vakıflar,17 Haziran 1987 tarihinde kabul edilen 3388 Sayılı ‘Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu’ ile birleştirerek 26 Eylül 1987 tarihinde birleştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuştur.

TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN başkanlığında,Cumhurbaşkanı Yardımcısı,Milli Savunma ,Genel kurmay ve Cumhurbaşkanlığı savunma sanayi Başkanı’ndan oluşmaktadır.

TSK Güçlendirme Vakfı kuruluşu ve yapısı itibariyle Türkiye’nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren,kanunla kurulan tek Vakıf konumundadır.

Vakfın kuruluş amacı;3388 sayılı kanunla ‘Milli harp sanayimizin geliştirilmesi,yeni harp sanayi dallarının kurulması,harp silah,araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak’ olarak belirlenmiştir.

ASELSAN,TUSAŞ,ROKETSAN,HAVELSAN,İŞBİR ve ASPİLSAN gibi Türk Savunma Sanayiine yön veren şirketleri bünyesinde barındıran TSK Güçlendirme Vakfı toplamda 61 şirket,7 şube ve 7 ofis ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,her zaman Türk Ordusunun yanında olmuş,bağlı şirketleri ile öncelikle ordunun ihtiyaçlarının son teknoloji ürünler ile giderilmesine çalışılmıştır.Dünyanın gıpta ile baktığı bu ürünlere yurt dışından gelen talepler ile birlikte şirketlerimizin ihracat rakamları son yıllarda günden güne artmaktadır.

Bağışlar ve şirketlerden gelen kar paylarından elde edilen gelirler TSK’nın modernizasyonu kapsamında Savunma Sanayii Destekleme Fonu üzerinde TSK projelerine aktarılmaktadır.

Aziz Milletimizin bağışladığı tek kuruşun dahi heba edilmeden en iyi şekilde değerlendirilmesi için yapılan çalışmalar halkımızın takdinirini kazanmıştır.Ordumuza yardım etmek düşüncesi ile Vakfımıza olan bağışlar hem nakit hem gayrimenkul seviyelere,bağışçı sayımız ise 180 bin kişinin üzerine çıkmıştır.

TSK Güçlendirme Vakfı Türkiye genelinde kurulu bulunan Fahri Tanıtım Kuralları aracılığıyla Vakfımızı tanıtmaya ve Türk Ordusu ile halkımız arasında var olan gönül bağını arttırmaya devam etmektedir.Başkanlığını Talip SANCAR’ın üslendiği Fahri Tanıtım Kurulu,Vakfımızın KKTC genelinde tanıtımına devam etmektedir.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü(E) Tümgeneral Sadık PİYADE’nin katılımı ile TSK Güçlendirme vakfı KKTC fahri Tanıtım Kurulu Ofisi açılışı gerçekleştirilmiştir.Açılış töreninin ardından vakfımıza bağışta bulunan bağışçılarımıza,madalya ve berat belgesi takdim edilmiştir.