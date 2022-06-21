T&T Havalimanı İşletmeciliği Thalassaemia hastaları yararına “Kan Bağışı Kampanyası” düzenliyor

Ülkedeki kan ihtiyacına cevap verebilmek ve dayanışma bilincini artırmak amacıyla T&T Havalimanı İşletmeciliği, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile işbirliği yaparak Thalassaemia hastaları adına kan bağışı kampanyası düzenliyor.

24 Haziran Cuma günü Ercan Havalimanı terminali içerisinde saat 10.00 ile 15.00, Ercan Havalimanı yeni terminali şantiyesinde ise 16.00- 20.00 gerçekleştirilecek kan bağış kampanyasına Ercan Havalimanı’ndaki tüm işletmeler ile kurum ve kuruluşların çalışanları, şantiye çalışanlarının yanı sıra gönüllüler de katkı koyabilecek.

Özçelik: Kan, Thalassaemialıların yaşama tutunmalarını sağlıyor

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, farkındalık yaratmak için bu kampanyaların önemine dikkat çekti.

T&T ailesi olarak, Ercan Havalimanı’ndaki tüm işletmeler, şantiye bölümü ile havalimanındaki kurum ve kuruluşların çalışanlarıyla birlikte ülkedeki kan ihtiyacının karşılanması konusunda duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Belirli aralıklarla kan vermenin uzmanlarca da belirtildiği üzere insan sağlığı açısından faydalı olduğunu ifade eden Özçelik, “Tüm Ercan Havalimanı çalışanları el ele verip, kan bağışı kampanyasına destek verirken, halkımızın da bu kampanyaya katılımını arzuluyoruz. Her sağlıklı bireyin kan bağışında bulunması ve hayat kurtarması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde özellikle Thalassaemia hastalarının yaşamlarını sürdürebilme açısından sürekli kana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kan bağışı konusunda farkındalık yaratıp, sürdürülebilirliği sağlamak adına kan bağışı artması gerekiyor. Bu açığı gidermek için bizler elimizden geleni yapacağız. Kan, ikamesi olmayan tek şey. Bu kutsal bir hizmettir” dedi.

Özçelik, ülkedeki kan ihtiyacının giderilmesi için tüm T&T ve Ercan Havalimanı çalışanlarına, Sivil Havacılık, kurum, kuruluş, havayolu, handling, gümrük ve emniyet mensupları ile bu çağrıya kulak vererek kampanyaya katılacak tüm duyarlı ülke insanlarına şimdiden teşekkür etti.

Çiğdem Beşevlerli: T&T Havaalanı işletmeciliğine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz

Thalassaemia Derneği Başkanı ve Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi Sorumlusu Çiğdem Beşevlerli, Thalassaemia hastalarının tedavisinde en önemli noktanın kan transfüzyonu olduğunu belirtti.

Thalassaemialı bireylerin kaliteli ve aktif bir hayatlarını sürdürmeleri için düzenli bir şekilde kan alması gerektiğini ifade eden Beşevlerli, ülkemizde kan bağışı bilinci istenilen noktada olmadığını ve zaman zaman kan sıkıntısı sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Unutmayın! Bağışladığınız kan bir gün sizin ihtiyacınız olabilir” dedi.

Kan bağışının başkasına olduğu kadar insanın kendi sağlığına da faydası olduğuna dikkat çeken Beşevlerli, T&T Havaalanı işletmeciliğine Thalassaemialı bireyler için hayati önem arz eden kan bağışı kampanyalar için teşekkür etti ve bu davranışın herkese örnek olmasını diledi.