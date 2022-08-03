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TÜK'e doğrudan alım yetkisi...

Yasa gücündeki kararnameyle  5 aylık süre için arpa, buğday, mısır, hayvan yemi ve hammaddesiyle bunlara ilişkin deniz taşımacılığı Kamu İhale Yasası dışında tutulacak.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:38
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TÜK'e doğrudan alım yetkisi...
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Toprak Ürünleri Kurumu’na  (TÜK) Bakanlar Kurulu kararıyla arpa, buğday, mısır, hayvan yemi ve hammaddesi alımı konusunda yetki veriliyor. Bu ürünlerin alımı  gibi deniz yoluyla taşınması da 2023 yılının ocak ayına kadar Kamu İhale Yasası dışında tutulacak.

Kuraklık, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle 5 aylık süre için acil ve özel durumlarda Bakanlar Kurulu onayıyla TÜK’e doğrudan alım yetkisi verilecek. TÜK’ün yapacağı spot alımlarında beş aylık süre için Kamu İhale Yasası kurallarının uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname Resmi Gazetede yayımlandı

Kararnamenin açıklanan amacında, TÜK’ün spot alımları hızlı şeklide gerçekleştirebilmesi, hizmet sunumunu aksatmaması ve halkı mağdur etmemesi var.

Yarın yürürlüğe girecek kararname 3 Ocak 2023’e kadar uygulanacak.

Son Güncelleme: 03.08.2022 09:43
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