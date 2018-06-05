TÜK yarından itibaren zahire alımlarına başlayacak

TÜK’ten yapılan yazılıa açıklamada, “son günlerde yoğun yağışlar dikkate alındığında, zahire üreticilerinin teslim edecekleri ürünlerinin nem oranı kabul edilebilir nem oranı olan azami %12.5 oranına gelmesine müteakip ürünlerini teslim etmek üzere Toprak Ürünleri Kurumu’nun alım merkezlerine müracaat etmeleri menfaatleri gereğidir. Aksi takdirde; ürünleri teslim alınmayacağı gibi, 2018-2019 zahire üretim döneminde bu ürünlerden tohumluk materyali hazırlanacağından çimlenme sorunu yaşanabilecektir” denildi.

Açıklamada, dünden itibaren Toprak Ürünleri Kurumu’nun ithal arpa yanında stoklarında bulunan 2017 ürünü yerli yemlik arpayı da satışa sunduğu ve hayvan besleyicilerinin hayvanlarının beslenmesinde bu durumu dikkate almalarında fayda mülahaza edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, dünden itibaren satışa sunulan, yemlik arpaların kırmızı renk Gıda Boyası ile boyanmaya başlanmış olduğu, hayvan besleyicileri, yem fabrikaları ve sair müşterilerin renk hususunda endişe etmemeleri gerektiğini belirtildi.