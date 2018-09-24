TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Tomgüsehan istifa etti

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Şehan Tomgüsehan, TÜK Yönetim Kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Tomgüsehan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Olgun insan yapmak istediklerini değil, yapmak zorunda olduklarını yapan kişidir diye okumuştum geçmişte bir yerde. Bende hayatımın bu döneminde olgunca bir karar almak zorunda kaldım. Her anından çok zevk alarak çalıştığım Toprak Ürünleri Yönetim Kurulu başkanlığından ayrılma kararını gelen telefonlar neticesinde sizler ile paylaşmayı gerekli buldum. Toprak Ürünleri Kurumu 144 kişilik personel yapısı, şubeleri, ambarları, ürünleri ve ticari kapasite hacmi olarak çok büyük bir kurumdur. Büyüklüğünü daha kolay anlaya bilmeniz için şöyle bir örnek verirsem sanırım yanlış olmaz.

Toprak Ürünleri Kurumu 4 büyük belediyemiz dışındaki belediyelerden her anlamada daha büyüktür. Dolayısı ile bu kurumun sevk ve idaresi tahmin edeceğiniz gibi çok önem arz etmektedir. Böylesine bir kurumu yasanın size emrettiği gibi ayda bir kez toplanma ile yönetmeniz mümkün değildir.

Eğer bu çaba içende olursanız kuruma ve tüm paydaşlara zarar verirsiniz. Toprak Ürünleri Kurumu arpadan, buğdaya, gübreden, canlı cansız hayvana, patatesten, tüccara, sanayiciye ve üreticiye tam anlamı ile hâkimiyet gözeten bir yerdir. Yani siz patates ile ilgili bir karar verecekseniz hem üreticiyi hem sanayiciyi hem tüketiciyi hem tüccarı hem kurumu düşünmek zorundasınızdır bu da mutlak bir hâkimiyet ile olabilecek bir şeydir.

Fakat böylesi kurumların başına atanan kişilere ödenen maaş huzur ödeneğidir, o ödenekte 554,32 TL’dir. Sizlerin de takdir edeceği gibi böylesine bir rakam ile hayatta kalmanız mümkün değildir. Elimden geldiğince dayanmaya çalışmama rağmen ekonomik gerçeklikler bunu pek mümkün kılmadı. Dolayısı ile yol ayrımına girmek zorunda kaldım. Bu kararım hem kurumun önünü açmasını temenni ettiğimden hem de geçindirmek zorunda kaldığım bir ailem olmasından kaynaklıdır. Görev yaptığım süre boyunca Sn Bakan, Müsteşar, tarım bakanlığının ve Toprak Ürünleri Kurumunun tüm müdürlerinin insanüstü bir çaba ile çalıştığını gözlemem şansı elde ettim.

Kendilerinden çok değerli şeyler öğrendim. Kızgınlığım kimseye yoktur aksine çok müteşekkirim çok güzel insanlar ile çok güzel işler yaptım. Son olarak söylemeliyim ki sistemi değişmediğimiz sürece genç insanların böylesi kurumlarda görev alması mümkün olmayacaktır. Bu önemli pozisyonlarda yetişen genç bireylerin eksikliğinin bedelli ilerde kanımca hep birlikte ağır ödeyeceğiz. Temennim odur ki mevcut yapı değişir ve hem gençlerin hem de kurumların önü açılır.

TOPRAĞIN BEREKETİ VE EMEĞİN DEĞERİ İÇİN ÇALIŞAN HER YÜREĞE SELAMLAR OLSUN.