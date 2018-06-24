Tüketiciler Derneği, tüketicilerle ilgili AB mevzuatının tamamlanmasını istedi

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık,tüketici haklarının korunması ve ileri götürülmesi yönündeki AB mevzuat çalışmalarının tamamlanarak, yasallaşması gerektiğini belirtti.



Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, AB’den gelen yetkililer ve derneğin katılımıyla tamamlanmış AB mevzuat çalışmalarını yasallaştıracak siyasi bir irade olmadığını ileri sürerek, tüketici sorun ve haklarına karşı ciddi bir duyarsızlık bulunduğunu iddia etti.