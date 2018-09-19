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“Turist” geldi, hapse gitti

Turist vizesi ile KKTC’ye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra, Çatalköy’de ve Ozanköy’de binlerce lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan Soner Aydaş’ın aleyhindeki soruşturma tamamlandı

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:20
“Turist” geldi, hapse gitti

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Ülkeye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra binlerce lira değerinde ziynet eşyalarını çalan ve kamera görüntülerinde tespit edilerek tutuklanan Soner Aydaş aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aydaş’ın, polise verdiği ek ifadede Çatalköyde’de birkaç eve girdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Aleyhindeki ek tutukluluk süresi dolan zanlı Aydaş, teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı Soner Aydaş’ın ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek, davalarında hazır bulunabilmesi için 2 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Yeni suçları ortaya çıktı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli,  zanlı Soner Aydaş’ın “Sirkat”, “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Çamlıbelli, zanlının 25 Ağustos tarihinde Çatalköyde faaliyet gösteren otelin Spa Bölümünden, oraya müşteri olarak giden U.K.’ye ait 25 numaralı kapalı ama kilitsiz dolap içerisinde muhafaza ettiği Rolex marka kol saatini, 200 TL ve 20 Euro nakit parayı çaldığını söyledi.

Çamlıbelli,  zanlının 29 Ağustos tarihinde ise Ozanköy’de V.J.W.A.’nın evine girerek, demirden kasayı balta ile kırarak 20 bin TL değerinde ziynet eşyalarını, 10 bin TL nakit parayı ve 10 bin TL değerindeki laptopu alarak kaçtığını kaydetti.

Bir kısım emareler bulundu

Soruşturmayı yürüten polis memuru Kader Çamlıbelli, şikâyetlerin üzerine hırsızlıkların meydana geldiği bölgede kamera görüntülerinden zanlıyı tespit ettiklerini ve Girne’de tutukladıklarını söyledi.

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada bir kısım emarelerin bulunduğunu ifade eden Çamlıbelli, Aydaş’ın verdiği ifadesinde ziynet eşyalarını kuyumcuya sattığını ve yapılan araştırmada çalıntı ziynet eşyaların bir kuyumcuda bulunduğunu kaydetti.

Çamlıbelli, zanlının alınan tutukluluk süresinde Çatalköy’de başka evlere girip hırsızlık yaptığını itiraf ettiğini ve yapılan itirafın ardından bölgede yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Aydaş aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çamlıbelli, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
Turist VizesiKKTCHırsızlıkSoner AydaşSoruşturmaPolisGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2018-09-19 14:19:41

Vatan hainleri. Türk o be! Türk! Anavatanın çocuğu. Ne olmuş o da çalma. Öldünüz mü? Anavatan size haspa kadar veriyor. Nice siyasi ve adamlarınızı zengin etmedi mi , Anavatan! Bırakın çocuğu, kafirler! Trump binaları. FETÖ cü köpekler. İslam düşmanları. Anavatan vermese bir günde ölürsünüz be...

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nnnn 2018-09-19 14:55:11 @Doğru Söz

ne içtin be yeğen ama... ne dersin anlaşılmaz hiç

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