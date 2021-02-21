Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
Ali Pilli görevden alındı!
Kapat

TURİZM BAKANI ATAOĞLU’NUN REHBERLER GÜNÜ MESAJI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

21 Şubat 2021 Pazar 16:14
517 Okunma
TURİZM BAKANI ATAOĞLU’NUN REHBERLER GÜNÜ MESAJI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fikri Ataoğlu mesajında, “Turizm sektörünün yapı taşlarından olan rehberlerimiz ülkemizin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri zenginliklerini doğru tanıtabilmek için yeri geldiğinde ailesinden günlerce uzak kalarak, en zor şartlara göğüs gererek, sürekli kendini geliştirerek mesleğini icra etmektedir” dedi.

Rehberlerin ülke tanıtımı ve turizm alanındaki kalkınmasında rolünün büyük olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Sizlerin başarısı, ülkemizin turizm ekonomisinin kalkınmasında ve atılım yapmasında büyük katkılar sağlamaktadır” dedi.

Covid-19 salgınının etkilerine de değinen Ataoğlu, “Çeşitli açılımların olduğu günümüzde, başta turizm elçilerimizin ve turizm paydaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu olumsuz havadan kısa zamanda kurtulacağımıza inancım tamdır. Bugüne dek rehberlik mesleğine yönelik tüm konularda Bakanlık olarak her zaman rehberlerimizin çözüm ortağı olduk, bundan sonra da bizzat ben ve tüm çalışma arkadaşlarım bu bağı daha da güçlendireceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Dr. İnan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Dr. İnan için taziye mesajı
Saner: “UBP kurultayı Ekim ayında yapılacak"
Saner: “UBP kurultayı Ekim ayında yapılacak"
“1500 TL destek ödemeleri için başvuru tarihi belirleniyor”
“1500 TL destek ödemeleri için başvuru tarihi belirleniyor”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim