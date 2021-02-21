TURİZM BAKANI ATAOĞLU’NUN REHBERLER GÜNÜ MESAJI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fikri Ataoğlu mesajında, “Turizm sektörünün yapı taşlarından olan rehberlerimiz ülkemizin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri zenginliklerini doğru tanıtabilmek için yeri geldiğinde ailesinden günlerce uzak kalarak, en zor şartlara göğüs gererek, sürekli kendini geliştirerek mesleğini icra etmektedir” dedi.

Rehberlerin ülke tanıtımı ve turizm alanındaki kalkınmasında rolünün büyük olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Sizlerin başarısı, ülkemizin turizm ekonomisinin kalkınmasında ve atılım yapmasında büyük katkılar sağlamaktadır” dedi.

Covid-19 salgınının etkilerine de değinen Ataoğlu, “Çeşitli açılımların olduğu günümüzde, başta turizm elçilerimizin ve turizm paydaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu olumsuz havadan kısa zamanda kurtulacağımıza inancım tamdır. Bugüne dek rehberlik mesleğine yönelik tüm konularda Bakanlık olarak her zaman rehberlerimizin çözüm ortağı olduk, bundan sonra da bizzat ben ve tüm çalışma arkadaşlarım bu bağı daha da güçlendireceğiz” dedi.