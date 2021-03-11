TURİZM EMEKÇİLERİ İNİSİYATİFİ HEYETİ TDP’Yİ ZİYARET ETTİ

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, turizmciler, pandemi sürecinden en fazla etkilenen alanlardan olan turizm sektöründe emek veren yaklaşık 20 bin emekçi ile ailelerinin ciddi bir mağduriyet yaşadığını, oluşan mağduriyeti giderecek adımların ise bir türlü atılmadığını belirttiler; görüş ve önerilerini ortaya koydular.

ÖZYİĞİT

TDP Başkanı Özyiğit, yaklaşık bir yıldır kapalı olan turizm sektörünün batma noktasına geldiğini, on binlerce çalışanın ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti ve TDP’nin turizm sektörüne yönelik yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini yazılı ve sözlü olarak defalarca ortaya koyduğunu söyledi. Özyiğit, önerilerinin hükümet tarafından dikkate alınmadığını da ifade etti.

ÇELER

TDP Milletvekili Çeler de, dünyada aşılamanın başladığını, birçok ülkenin de turizme yönelik ciddi planlamalar yaptığını belirterek, KKTC’de de özellikle Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ve Güney’le rekabete girecek organizasyonlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Çeler, ülkenin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen turizmle ilgili de ciddi bir planlamanın şart olduğunu, bunun yapılmaması halinde tıpkı geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemin de kaybedileceği uyarısında bulundu.

Kaos ve belirsizlik yaşayan, güvenli ülke konseptini yitiren ve en önemlisi organizasyon eksikliği yaşayan ülkeye turist gelmeyeceğini savunan Çeler, gerek turistlerin getirilmesi, gerekse de turist geldikten sonra yapılacaklarla ilgili ciddi bir hazırlık gerektiğini söyledi, “Ciddi bir çalışma, hazırlık ve organizasyon ile birlikte denetim ve ceza mekanizması olmazsa olmazdır” dedi.

