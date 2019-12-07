‘Turizm Sektöründe Yerli Üretimin Artırılması Etkinliği’ bugün gerçekleştirilecek

Etkinliğin açılışına Başbakan Ersin Tatar ve bazı Bakanlar da katılarak konuşma yapacak.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda saat 10:00’da başlayacak.

Açılışın ardından Turizm Sektöründe Yerli Ürün Kullanımının Artırılması Raporunun Sunumu gerçekleştirilecek ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası İşbirliği Protokolü de imzalanacak.

İmzaların atılmasının ardından Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner birer konuşma gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla devam edecek olan etkinlik kokteyl ve ikili iş görüşmeleriyle sona erecek.

(BRT)