Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
82 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Turizm sektöründen 4 birlik uyarılarda bulundu

Turizm sektöründen 4 birlik, Hükümetin turizm için bir açılım planı ortaya koymaması halinde, dış pazarın tamamen yitirilebileceği uyarısında bulundu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:43
61 Okunma
Turizm sektöründen 4 birlik uyarılarda bulundu

Kıbrıs Türk Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KARİŞ), Kiralık Araba İşletmecileri Birliği (KAİB) turizm ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Hükümetin açıkladığı kapalı turizm düzenlemesinin yeterli olmadığı, turizm sektörünün ne zaman ve nasıl açılacağının belirlenmemiş olması sonucu, dış pazarın yitirilebileceği, açılım kararı verildiği zaman da çalışacak herhangi bir pazar kalmayabileceği kaydedilen açıklamada, turizm çalışanlarının ise farklı iş alanlarına kayması ve geri dönüş yapmamalarının da kuvvetli bir ihtimal olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Hükümetin tutumu ve bir açılış planı yapmayarak oluşturduğu belirsizlik, turizm sektörümüz ve çalışanları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” denildi.

Kapalı turizmin sadece bazı konaklama tesislerinin ve charter uçuş düzenleyen bir-iki şirketin kısmi olarak çalışmasına olanak verdiği ifade edilen açıklamada, “Kaldı ki, bakanlıkta yapılan uzun toplantılarda kapalı turizmin charter seferler gibi tarifeli seferlere de açık olacağı sözü verilmiş olmasına karşın bu söz de tutulmamış, daha fazla tesis ve şirketin bu olanaktan yararlanmasının önüne geçilmiştir” denildi. 

AÇILIM PLANLAMASI

Büyük bir cesaret ile turizm sektörlerini canlandırmaya çalışan ülkeler bulunduğu kaydedilen açıklamada, Turizm Üst Kurulu’nun devamlı bir şekilde çalıştırılması, alınan kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte değerlendirildikten sonra öngörülebilir bir açılım planlaması yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, sektör çalışanlarına maaş desteği ve sektördeki işlemelere hibelerin sektörel açılım sonrası gelir elde edilmeye başlayana kadar sürdürülmesi gerektiği de kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
KITSABKITREBKARİŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacak"
"Otellere kesinlikle turist dışında birinin alınmayacak"
Sağlık Bakanlığı'ndan 'ev karantinası' açıklaması...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'ev karantinası' açıklaması...
"E-Devlet projesinin de kısa sürede hayata geçmesi gerek!"
"E-Devlet projesinin de kısa sürede hayata geçmesi gerek!"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim