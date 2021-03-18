Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 yıl cezaevine gönderildi
1 yıl cezaevine gönderildi
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
Flaş Haber
29'u yerel 37 pozitif vaka
Kapat

Turizm Üst Kurulu kuruldu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de önemli açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2021 Perşembe 14:46
254 Okunma
Turizm Üst Kurulu kuruldu

Fikri Ataoğlu, bugün saat 15.00’te tüm turizm paydaşlarıyla bir toplantı gerçekleştireceklerine dikkat çekerek, yetkililerle birlikte bir ‘Turizm Üst Kurulu’ kuracaklarını açıkladı.

Ataoğlu, Turizm Üst Kurulu sayesinde turizmle ilgili konuları Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne aktarma fırsatı yakalayacaklarını ifade etti.

Turizm camiası içerisindeki paydaşlarla birlikte hep birlikte çalışmalar yaparak, turizme sahip çıkacaklarına işaret eden Ataoğlu, “Bütün paydaşların da görüşleri alınarak, sağlıklı ve verimli bir turizmin başlamasını hedefliyoruz” dedi.

Hedefin açılıma yönelik tedbirler olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, hedeflerinin 1 Nisan’da turizmi açmak olduğunu bazı önerilerde bulunduklarını ancak üst komitenin kararlarına göre hareket edileceğini kaydetti.

Ataoğlu, turizm çalışanların mağduriyet yaşayan bir kesim olduğunu ifade ederek, bir çalışma yapıldığını ve bu çalışmanın yarın tamamlanacağına dikkat çekti

Kaynak : Haber Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 bin TL’lerin ilk ödemesi bugün yapıldı
2 bin TL’lerin ilk ödemesi bugün yapıldı
Selma Davulcu hayatını kaybetti
Selma Davulcu hayatını kaybetti
“Yaşlıların aşılanmasına öncelik vermek gerek”
“Yaşlıların aşılanmasına öncelik vermek gerek”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim