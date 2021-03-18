Turizm Üst Kurulu kuruldu

Fikri Ataoğlu, bugün saat 15.00’te tüm turizm paydaşlarıyla bir toplantı gerçekleştireceklerine dikkat çekerek, yetkililerle birlikte bir ‘Turizm Üst Kurulu’ kuracaklarını açıkladı.

Ataoğlu, Turizm Üst Kurulu sayesinde turizmle ilgili konuları Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne aktarma fırsatı yakalayacaklarını ifade etti.

Turizm camiası içerisindeki paydaşlarla birlikte hep birlikte çalışmalar yaparak, turizme sahip çıkacaklarına işaret eden Ataoğlu, “Bütün paydaşların da görüşleri alınarak, sağlıklı ve verimli bir turizmin başlamasını hedefliyoruz” dedi.

Hedefin açılıma yönelik tedbirler olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, hedeflerinin 1 Nisan’da turizmi açmak olduğunu bazı önerilerde bulunduklarını ancak üst komitenin kararlarına göre hareket edileceğini kaydetti.

Ataoğlu, turizm çalışanların mağduriyet yaşayan bir kesim olduğunu ifade ederek, bir çalışma yapıldığını ve bu çalışmanın yarın tamamlanacağına dikkat çekti

Kaynak : Haber Kıbrıs