Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda bazı atamalar ve görevden almalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Mehmet Kardan atandı.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü olarak görev yapan Osman Bora Çağakan görevinden alınarak, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine getirildi.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü ise Hasibe Kusetoğlulları oldu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Salih Canseç görevden alındı.

Üçlü kararnameyle yapılan görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli oldu.