Turizmcilerden "Bir el de sen ver" kampanyası

Turizm Emekçileri İnisiyatifi meslektaşları için bir yardım kampanyası başlattı. “Bir el de sen ver” isimli yardım kampanyasında gıda yardımına ihtiyaç duyan kişiler belirlenecek ve iki bakanlığın yardımıyla bu kişilere gıda kolileri ulaştırılacak

İnisiyatiften yapılan açıklama şöyle:

“Turizm Emekçileri İnisiyatifi olarak yaşadığımız bu zor günlerde birbirimize yardımcı olabilmek için “BİR ELDE SEN VER” kampanyasını başlatıyoruz.

İlk olarak ihtiyaçları belirleyeceğimiz bu kampanyada talepler doğrultusunda koliler hazırlayarak ihtiyaçlı ailelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız.

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetimi olarak yaptığımız ziyaretler doğrultusunda bu kampanyamızı “Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Turizm ve Çevre Bakanlığı” desteğiyle yürüteceğiz.

Bakanlıkların bizlerden istediği kişisel bilgiler doğrultusunda sitedeki formda düzenlemeler yaptık. Bu nedenle formu istenilen bilgileri açık ve doğru şekilde doldurmaları doğrultusunda ihtiyacı olan arkadaşlarımıza iletmenizi rica ediyoruz.

Daha önce form dolduran arkadaşlarımızla tek tek iletişime geçeceğiz fakat yoğun talep olduğundan bu süreç biraz zaman alacak. İmkanı olan arkadaşlar formu tekrardan doldururlarsa bu zamanı kısaltmış olacağız ve en kısa sürede yapacağımız tedariklerin dağıtımına başlayacağız.



Özellikle çocuğu bulunan aileleri ön planda tutarak yardımcı olacağımız bu süreçte sizler de kampanyamıza destek olmak istiyorsanız bizlerle bilgi@turizmemekcileri.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Başlatmış olduğumuz kampanyanın başvuru süresi 3 Mayıs 2021 tarihinde saat 17:00 itibari ile sona erecektir.

Kampanya için şu isimlere ulaşılabilir:

“Bir Elde Sen Ver” Yönetim

Murat Yıldırım –0548 873 2274

Nika Temirbayeva – 0533 840 7719

Hacı Mehmet Güner – 0533 832 8990

Çağrı Dilek – 0533 854 5114

Ece Taneri Yoldaş – 0533 861 6769

Fuat Neşe – 0548 878 6549

Adem Şentürk – 0533 857 7585

Ömer Sevin – 0542 865 6161