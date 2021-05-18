Turizmde 3 Haziran açılımı

Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün saat 15.00’te Bakanlar Kurulu toplanıyor...

Toplantının ana gündem maddesini turizm açılımı oluşturuyor.

3 Haziran itibarıyla kapalı devre turizm yerine tam anlamıyla açılın bir turizm modeli gündemde ancak açılımın da corona virüs tedbirleriyle olacağı öğrenildi.

Yurt dışından gelecek turistlerin çift aşılı ve yine çift PCR şartı ile ülkeye gelebilmesine yönelik bir karar bugünkü toplantıda üretilebilir.

Turizm çevreleri 3 Haziran tarihinde ısrar etse de Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu 10 Haziran tarihini düşünüyor.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında tarihin netleşmesi ve açıklanması bekleniyor.