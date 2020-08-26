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Turizme 20 Milyon TL kaynak

Turizme ayrılan kaynak 130 otele ve 141 acenteye hibe edilecek.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:52
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Turizme 20 Milyon TL kaynak

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada Turizm Salgın Destek Programı Projesi kapsamında ülkemizde salgından zarar gören turizm sektörü için 20 milyon TL kaynak ayrıldı.

Açıklamada “Ayrılan bu kaynak ile başta küçük oteller olmak üzere 130 otele ve 141 acenteye hibe desteğinde bulunulması ve  25 acenteye de 2019 yılı turizm teşvik ödemelerinin kısmi  olarak ödenmesi için gerekli talimatlar verilmiştir” denildi.

Açıklama şöyle

Turizm, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri vesilesiyle ekonomiye katkı açısından en önemli sektörlerden birisidir. 

Her alanda maddi destek yanında KKTC’ne bilgi ve tecrübelerini de aktaran Türkiye Cumhuriyeti, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının kurumsal kapasitesinin artırılması yanı sıra turizm altyapısı, teşvikler ve hibelerle sektörün desteklenmesine ve girişimciliğin artırılması yönündeki çalışmalara da değerli katkılarda bulunulmaktadır. Bu bağlamda, Covid 19 pandemisinden en büyük zararı gören ülkemizdeki Turizm Sektörünün yeniden canlanması için  2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında Lefkoşa Kaynaklı Reel Sektör Projeleri arasındaki  “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” nden 20 Milyon TL kaynak ayrılmıştır.

Ayrılan bu kaynak ile başta küçük oteller olmak üzere 130 otele ve 141 acenteye hibe desteğinde bulunulması ve  25 acenteye de 2019 yılı turizm teşvik ödemelerinin kısmi  olarak ödenmesi için gerekli talimatlar verilmiş ve gerekli çalışmalar başlatılmış olup  turizm altyapısına da ilgili yıl harcamalarında kullanılmak üzere ilave kaynak ayrılmıştır.

Saygıyla kamuoyuna duyurulur

Anahtar Kelimeler:
TurizmKoronavirüsCoronavirüs
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