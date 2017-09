Türk-Bir: “Uluslararası platformlarda lobicilik çok önemli"

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD), İspanya’nın Malaga şehrinde düzenlenen USOS Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne 2 makaleyle katıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kongreye Türk-Bir Genel Sekreteri Mustafa Şöföroğlu ve Kültür İşlerinden Sorumlu Kurucu Üye Melahat Arıklı katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Türk-Bir Genel Sekreteri Mustafa Şöföroğlu, “KKTC’nin varlık ve bütünlüğünün anlatılması için uluslararası her türlü etkinliğin önemi büyüktür. Bizler STK olarak ülkemizin adını dünyanın her köşesinde, her platformda anlatmak ve uğradığımız haksız ambargoların tarihsel süreçlerini de ele alarak yorulmadan, bıkmadan anlatmak için yola çıktık” dedi. Şöföroğlu, dünyadaki lobicilik faaliyetlerinin önemine de dikkat çekti.

Türk-Bir Kültür İşlerinden Sorumlu Kurucu Üye Melahat Arıklı ise, güçlü Türkiye’nin önderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyada hak ettiği yeri alacağını söyleyerek, “Uluslararası platformlarda lobicilik faaliyetleri çok önemli. Bizler 13 ay içerisinde yaklaşık 11 ülkeye giderek 35 bin km yol kat ettik. Şimdiye kadar da 1000’e yakın akademisyen, sivil toplum örgütü yetkilisi ve gazeteci ile KKTC’nin yaşadığı süreci dile getirmeye çalıştık ve de çalışacağız” diyerek Derneğin faaliyetlerinin ileriki zamanlarda daha da artacağını dile getirdi.