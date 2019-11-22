Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

22 Kasım 2019 Cuma 12:08
Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

Türkiye Çocuk Hakları İl Komiteleri eş başkanları Beyza Küçük ve Muhammet Aktaş, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Beyza Küçük ve Muhammet Aktaş, BM kürsüsüne birlikte çıktı.

Aktaş, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünden çok daha önce 1924'te 23 Nisan'ı kendi çocuklarına bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'nin gururlu çocukları olduklarını söyleyerek, ''Bu bayramı her yıl dünyanın her yerinden çocuklarla paylaşıyor ve kutluyoruz.'' dedi.

Türkiye'de çocuk hakları konusunda yapılan çalışmaları anlatan ve her yıl Dünya Çocuk Günü olarak kutlanan 20 Kasım'da Türkiye'de de Ulusal Çocuk Forumu düzenlendiğini anlatan Aktaş, Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar için düzenlenen entegrasyon programına da değindi.

Aktaş, ''Dünyadaki tüm ülkelerden, Suriyeli ve diğer mülteciler için Türkiye'de olduğu gibi aynı misafirperverliği ve şefkati göstermelerini bekliyoruz.'' dedi.

Toplumların gelişmişlik göstergesindeki temel kriterlerden birinin de çocuk haklarına saygı duyulması olduğunu vurgulayan Aktaş, dünyadaki tüm çocukların, beslenme, barınma, sevgi, şefkat, sağlık, eğitim gibi tüm insani ihtiyaçlarından yetişkinlerin sorumlu olduğunu kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BM Kürsüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolat: “Şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz
Bolat: “Şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali İçin Protokol İmzalandı
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali İçin Protokol İmzalandı
Mehmetçik Belediyesi temizlik yaptı ve kameralı aracını tanıttı
Mehmetçik Belediyesi temizlik yaptı ve kameralı aracını tanıttı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim