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TÜRK-SEN’DEN EL-SEN’E DESTEK

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yıllardır yatırım yapmayan siyasilerin yeni oyunlar peşinde olduğunu savunarak, “Bu oyunların gerçek sebebi kurumun özelleştirilmesiyle ilgili” dedi.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:21
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TÜRK-SEN’DEN EL-SEN’E DESTEK

Toplumun malı olan Kıb-Tek’e sahip çıkmaya devam edeceklerini, yasal haklarını kullanmaktan da çekinmeyeceklerini söyleyen Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (El-Sen) destek belirtti.

Yazılı açıklamasında Kıb-Tek’le ilgili gelişmelere işaret eden Arslan Bıçaklı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı başta olmak üzere müsteşarının ve bazı basın organlarının bile isteye Kıb-Tek’i her gün gündeme taşıdığını, kurumu ve çalışanlarını küçük düşürücü açıklamalar yapıldığını savundu.

“Kıb-Tek’te herhangi bir usulsüzlük veya yolsuzluk varsa bunun sorumlusu çalışanlar değil, kurumu yönettiğini iddia eden siyasilerdir” diyen Bıçaklı,  kurumda gerçekten böyle bir sıkıntısı varsa, gereğinin savcılık, polis ve mahkemeler aracılığıyla yerine getirilebileceğini belirtti.

“Kıb-Tek üzerinde son zamanlarda oynanan oyunların gerçek sebebi kurumun özelleştirilmesiyle ilgilidir. Amaç buna zemin hazırlamaktır” görüşünü savunan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

“Yıllardır Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapmayan siyasiler şimdi yeni oyunlar peşindedir. Ancak bilinmesini isteriz ki Toplumun Malı olan bu kuruma El-Sen ve çalışanlarla birlikte dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam edeceğiz ve yasal Eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. El-Sen’e desteğimiz devam edecek.”

Son Güncelleme: 10.03.2021 16:23
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