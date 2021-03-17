“TÜRKİYE AŞI KATKISINA DEVAM EDECEK”

KKTC’de Covid-19 aşı randevusu almak isteyenlere online başvuru yapma olanağı sunacak Aşı Bilgi Sistemi devreye girdi.

Aşı bilgi sistemi, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıya, Başbakan ve bakanların yanı sıra müsteşarlar, bürokratlar, basın mensupları ve sistemi kuran yazılım şirketi yetkilileri de katıldı.

Sistemden yararlanmak isteyen vatandaşların, https://asibilgisistemi.com/ adresine tıklaması ve kişisel bilgilerden oluşan formu doldurması gerekiyor.

Web sitesinde, aşı merkezleri, randevu sorgulama ve online randevu alma seçenekleri yer alırken, aşı tablosu, aşı türleri ve yan etkiler, virüsten korunma yollarına ilişkin bilgi veriliyor.

Başbakan Ersan Saner, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, online aşı bilgi sistemi ile önemli bir adım atıldığını belirterek, aşılama çalışmalarının devam edeceğini, ev karantinası uygulamasında da son aşamaya gelindiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner, aşı bilgi sistemine katkı koyan herkese teşekkür ederek, sistemin vatandaşa ciddi yarar sağlayacağını kaydetti. Başbakan Saner, Türkiye’nin katkısıyla e-devlet uygulaması çerçevesinde bilgiye kolay erişimin sağlanacağını belirtti.

“KKTC DAHA İYİ DURUMDA”

Dünya ve KKTC’nin COVID 19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başbakan Saner, önceki Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve sağlık çalışanlarının da çabalarıyla ülkenin göreceli olarak dünya ülkelerinden daha iyi bir noktaya taşındığını bu başarının başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin olduğunu ifade ederek, “hep birlikte başardık, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Saner, 15 Aralık 2020’de hükümetin ilk göreve geldiği tarihten bugüne dünyadaki COVID 19 vakalarını karşılaştırarak, vaka sayısında yüzde 60 artış olduğunu, ölen kişi sayısının ise 2 kat artarak 2 milyonu geçtiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs, Malta, İzlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde görülen vaka ve ölüm oranlarını KKTC ile karşılaştıran Başbakan Saner, çizdikleri yönde halkın kuralara uyması, aşı ile ilgili ortaya konan süreç gibi nedenlerle KKTC’de vaka ve ölüm oranlarının daha iyi noktada olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE AŞI KATKISINA DEVAM EDECEK”

Türkiye’nin aşı katkısı yapmaya devam edeceğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu yönde güvence verdiğini söyleyen Başbakan Saner, “Allah anavatanımızdan razı olsun” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı’nın aşı bilgi sistemi ile önemli bir ilerleme sağladığını ifade ederek, Sağlık Bakanı’nın koyduğu üç önemli hedefi önemsediğini kaydetti.

“ŞU ANKİ KARANTİNA SİSTEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Ev karantinasında son noktaya gelindiğini, prosedürlerin tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçeceğini belirten Saner, şu anki sistemin sürdürülebilir olmadığının altını çizdi.

KKTC halkına kurallara uyma, uymayanları uyarma çağrısında bulunan Başbakan Saner, “Eğer bir daha kapanma yaşamak istemiyorsak, kurallara sıkı sıkıya uymalıyız” diye konuştu.

Yüksek öğretime ilişkin rakamlara da değinen Başbakan Saner, 6 bin 732 öğrencinin ülkeye geldiğini, hedefin 15 bin öğrencinin gelmesi olduğunu dile getirerek, öğrencilerin karantina süreçlerini tamamlayıp eğitimlerine yüz yüze devam edeceklerini söyledi.

“TOPLUMUN YÜZDE 15’İ AŞILANDI. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ”

Toplumun yüzde 15’inin aşılandığını söyleyen Saner, “Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradayız” dedi.