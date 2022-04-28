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Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan PGM’ye ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Emmiyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki heyet ile Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın davetlisi olarak PGM'yi ziyaret etti.

28 Nisan 2022 Perşembe 18:44
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Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan PGM’ye ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Emmiyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, beraberindeki heyet ile Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın davetlisi olarak dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek Polis Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

EGM Mehmet Aktaş’ın, Polis Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan Güvenlik İş Birliği Protokolü çerçevesinde, iki ülke polis teşkilatları arasındaki polisiye konular ele alındı.

EGM Mehmet Aktaş ve PGM Ahmet Soyalan başkanlığında, iki ülke polis teşkilatı yetkililerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda; suç ve suçlulara ilişkin operasyonel iş birliği konularının yanı sıra eğitim, teknik alt yapı ve araç gereç konuları görüşüldü.

Toplantıda iki ülke polis teşkilatı arasında, geçmişe dayanan iş birliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.

EGM Aktaş ve heyeti, temaslarının ardından bugün ülkeden ayrıldı.

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