“Türkiye Doğu Akdeniz’deki güçlü duruşuyla KKTC’nin değerine değer katmaktadır”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs sorunu konusunda sonuç odaklı, federasyon dışında alternatif önerilerin de masada olacağı bir görüşmeden yana olduğunu söyledi.

Tatar, KKTC’yi ortadan kaldıracak bir anlaşmayı kabul etmelerinin sözkonusu olmayacağını vurguladı. “ Bu devleti içine almayan bir anlaşma yok hükmündedir. Bu devlet gerçeği görülmediği taktirde, anlaşma olamaz. Kıbrıs Türkü siyasi eşitliğe bağlı bir anlaşmadan yanadır. 1960 Anlaşmalarının gerisine kimse bizi götüremez. Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmasını kabul edemeyiz. Sağlam bir anlaşmadan yanayız, eğer bir anlaşma olacaksa. Türkiye’nin garantörlüğünü sonuna kadar sürdüreceğini adamızı ziyaret eden Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar da dile getirmiştir. Bu da bizim için büyük bir güvencedir” dedi.

Türkiye’nin içinde olmadığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın içinde yer aldığı bir Avrupa Birliği’nin ne getireceğinin bilinemeyeceğini de vurgulayan Başbakan, o nedenle çok dikkatli olunmasını istedi. Maraş konusundaki görüşlerini de dile getiren Başbakan Ersin Tatar, Türk yönetiminde Maraş’ın açılması, Taşınmaz Mal Komisyonu fonksiyonlarının devreye girmesi ve eski mal sahiplerine iade ile bu işin çözüleceğine inandığını söyledi.

Başbakan bu konuda çeşitli girişimlerin yapıldığını da vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, progamda son olarak şunları söyledi: “ 20 Temmuz’un 45’inci yılını kutladık. Şimdi de İkinci Barış Hareketı’nın 45. Yılını kutluyoruz.

Bize düşen görev KKTC’yi daha da güçlendirmektir.

Ekonomik olarak çeşitli krizler olabilir ama Türkiye’nin de desteği ile bunları aşabileceğimize inanıyorum. Türkiye bölgede güçlü ve lider bir ülkedir. Doğa Akdeniz’deki olaylarda güçlü duruşu ile KKTC’nin değerine değer katmaktadır. Biz, çalışıp üretirsek, doğru işler yaparsak, KKTC’yi daha güzel yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz.” dedi.

(BRT)