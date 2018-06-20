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Türkiye - KKTC ortak tatbikatı başarıyla tamamlandı

Tatbikat, bugün, KKTC hava sahası, kara suları ile Türkiye’nin arama kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sularda uygulandı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 21:57
Türkiye - KKTC ortak tatbikatı başarıyla tamamlandı

Yılmaz Yakar

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama- Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası, Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı’nın koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde TC ve KKTC askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında başarıyla icra edildi.

Tatbikat, bugün, KKTC hava sahası, kara suları ile Türkiye’nin arama kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sularda uygulandı.

Tatbikat senaryo gereği; seyir halinde bulunan çapma sonucu yangın çıkan bir kuru yük gemisinden denize atlayan kazazedeler ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ticari gemideki kazazedelerin,ayrıca bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşenlerin aranması ve kurtarılmasını içeren iki farklı senaryoyla icra edildi.

Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti’nden bir fırkateyn, iki sahil güvenlik korveti, dört sahil güvenlik botu, dört helikopter, iki uçak, bir deniz güvenlik timi ile bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi; KKTC’den ise üç sahil güvenlik botu, iki helikopter, iki römorkör ve bir arama kurtarma timi iştirak etti

Tatbikatta, Türk mühendislertarafından inşa edilen gemilerin de yer alamsı dikkat çekti.

Tatbikatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Yusuf Erge, Deniz Kuvveleri Komutanlığı’ndan Tuğamiral Önder Gürbüz, Genelkurmay Başkanlığı’ndan Tuğgeneral Fedai Ünsal ve Halkın Partisi İskele Milletvekili Mesut Genç ve Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin ailesi,tatbikatın sevk ve idare edildiği TCSG Güven gemisinden takip etti.

YABANCI ASKERİ GÖZLEMCİLER

Tatbikatı gözlemci olarak Kosova, Somali, Pakistan, Burkino Faso ve Filistin’den askeri yetkililer de izledi.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar Güven gemisindeki komutanları ve basın mensuplarını selamladı.

OLCAY, TATBİKATI DEĞERLENDİRDİ

Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Güven gemisinde tatbikatı değerlendirdi.

Tuğamiral Olcay, tatbikatın başarı ile tamamlandığını kaydetti.

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Olcay, tatbikatın; denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma faaliyetlerinde özellikle her iki ülkenin birlikte arama kurtarma harekatı icra etme imkan ve kabiliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak ile arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesinin etkinliğini artırmak maksadıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Olcay, tatbikatın, arama kurtarma teşkilatlarının birlikte çalışabilirlik hedeflerine üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde başarı ile tamamlandığını yineleyerek, tatbikatta TC ve KKTC’nin arama kurtarma konusundaki işbirliği ve koordinasyonun pekiştirildiğini, askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muhasebe usullerinin denendiğini söyledi.

Olcay, “Arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süreyle arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ile KKTC tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı iş birliği içinde başarıyla icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir” dedi.

Olcay, özellikle Doğu Akdeniz gibi bir deniz alanında meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip Türkiye’nin arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesi maksadıyla KKTC’nin arama kurtarma alanındaki kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı işbirliğini artırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası dün, 101 Evler (St. Hilarion)bölgesinde icra edilmişti. 

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