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"Türkiye, KKTC’ye destek vermeye devam ediyor"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında, e-devlet projesine Türkiye’nin çok önem verdiğini söyleyerek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

09 Kasım 2022 Çarşamba 21:26
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"Türkiye, KKTC’ye destek vermeye devam ediyor"



Arıklı, çağı yakalama adına yıllardır ötelenen 4G/5G projesinin ilk adımının dün atıldığını anımsatarak, bu projenin de TC’nin yakın takip ve teşvikiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Hükümetin reform hükümeti olduğunu söyleyen Arıklı, reformların can acıtıcı unsurlar da içerdiğini ve küçük ada ülkelerinin dıştan destek ve telkinlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Arıklı, Güney Kıbrıs’ın TROYKA baskısıyla reform yaptığını ve KKTC’nin de Anavatan Türkiye’nin desteğiyle reformlar yaptığını söyleyerek, bazı kesimlerin bu destekleri eleştirmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinin büyük bir proje olduğunu dile getirerek, bu karşı çıkışlara üzüldüklerini kaydetti.

Arıklı, Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı
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