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Türkiye S-400’leri Akdeniz’de konuşlandıracak

Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü öne sürüldü. İddiaya göre Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle Kıbrıs ile yaşadığı gerginlikten dolayı planlıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:30
Türkiye S-400’leri Akdeniz’de konuşlandıracak
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ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma sürecinde Türkiye’nin S-400’leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

Bloomberg’in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre; Türkiye S-400’leri, Kıbrıs ile Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.

Kaynaklar S-400’ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400’ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’da da konuşlandırılabilir. Türk hükümetinin konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.

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ABD: TÜRKİYE OLUMSUZ SONUÇLARLA KARŞILAŞABİLİR

ABD Türkiye’nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye’nin “olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı” uyarısında bulundu.

Sözcü bu olumsuz sonuçların “F-35’lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını” olacağını söyledi. Kısa adı CAATSA olan ABD’nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası, Rusya’dan silah alan ülkelere yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

ABD, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye’nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı çıkıyor. S-400 konusu Ankara ile Washington arasında gerilim yaratmasına rağmen, Türk hükümetinden S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağı yönünde açıklamalar geliyor. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda geleceğini açıklamıştı. Akar, “Süreç başladı” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
S-400’AkdeniZ
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Summer_Balsilli 2019-05-31 10:43:52

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Summer_Balsilli 2019-05-31 10:45:11

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Umut 2019-05-31 19:01:49 @

Kardeşim daha açık bir sekilde anlatirmisin şu web98 i

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Doğru Söz 2019-05-31 12:11:03

Şu NATO sistemleri ile uyumlu değil lafı ne kadar komik! Türkiye bu sistemleri NATO'nun ortak gücü için alacağını veya bu gücü artıracağını mı söyledi? Türkiye'de ve tüm NATO ülkelerindeki tüm silahlar birbiri ile uyumlu mu ki? Bu silah tarafı. Ya ekonomi? Amerika yarın kalkıp "diğer para birimleri dolar ile uyumlu değil, ülkeler arası alış verişlerinizde sadece dolar
kullanacaksınız". Ne olacak? Ona da mı uyulacak?

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Kemal 2019-05-31 18:13:44

Hak verilmez Söke söke alınır

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Hüseyin Becer 2019-05-31 22:02:34

Barış harekatından sonra da uyguladılar. O tarihlerde Libya ve pakıstan Türkiyeye yardımcı olmuştu. Gavur S 300 aldı. Kimsenin kılı kıpırdamadı. TC aldı. Yok uymuyor yok o bu. Çıkarı ne ise dünyayı şekillendirmeye çalışıyorlar.

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Lissa 2019-06-01 01:26:55

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