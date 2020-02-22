Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Benter'i Ankara'ya çağırdı!

Yurtdışında uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten Prof. Dr. İbrahim Benter’in 2015’te keşfettiği Angiotensin protein zinciri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse çare olabilir.

22 Şubat 2020 Cumartesi 09:50
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Benter'i Ankara'ya çağırdı!
banner48

Yurtdışında uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten Prof. Dr. İbrahim Benter’in 2015’te keşfettiği Angiotensin protein zinciri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse çare olabilir.

Eğitİmİnİ ABD’de alan ve yurtdışında 34 yıl tıp alanında araştırmalar yapan farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter, 2015’te kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri Angiotensin’i keşfetti. Prof. Dr. Benter, ‘çivi enzim’ olarak adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu. Zincir içindeki belirli proteinlerin devre dışı bırakılmasıyla hastalığa yol açan virüslere karşı koruma sağlanacağı ya da hastalığın tedavi sürecinin kolaylaşacağı sonucuna ulaşan Benter, Oxford Üniversitesi’nden Nobel ödüllü profesörler John Vane ile Martin Evans’la da çalıştı.

EKİBE LİDERLİK EDECEK
Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Benter, Hürriyet’e Kovid-19’un çözüm yöntemini anlattı. Prof. Dr. Benter, Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan salgın nedeniyle eski çalışmalarına döndüğünü söyledi. Prof. Dr. Benter, Kapalı Maraş açılımı nedeniyle geçen hafta adaya gelen Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çalışmaları konusunda bilgi verdi. Tedavi yönteminden etkilenen Bakan Koca, Prof. Dr. Benter’i Ankara’ya davet ederek Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak özel bir ekibe önderlik etmesini istedi. 

Hürriyet-Ömer Bilge

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsİbrahim Benter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kriz masası oluşturuldu
Kriz masası oluşturuldu
Corona Virüsü şüphesi! Lefkoşa!'da karantina!
Corona Virüsü şüphesi! Lefkoşa!'da karantina!
Sağlık Bakanlığı vakayı doğruladı
Sağlık Bakanlığı vakayı doğruladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim