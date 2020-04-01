Türkiye’den 3.3 Milyar TL istenecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu dün akşam Başbakan Ersin Tatar’a Türkiye’den istenecek finansal kaynak miktarı ile ilgili çalışmayı sunduklarını ifade ederek, Türkiye’den istenecek paranın 3.3 milyar TL civarında olacağını söyledi.

Özel sektörü desteklemek ve kayıpların giderilmesi için bu kaynağa ihtiyaç olacağını ifade eden Bakan Amcaoğlu, bu konuda temasların başlayacağını söyledi.

Kaynak : kıbrıs Postası