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Türkiye’den 3.3 Milyar TL istenecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Türkiye'den istenecek mali desteğin rakamını açıkladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:52
2901 Okunma
Türkiye’den 3.3 Milyar TL istenecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu dün akşam Başbakan Ersin Tatar’a Türkiye’den istenecek finansal kaynak miktarı ile ilgili çalışmayı sunduklarını ifade ederek, Türkiye’den istenecek paranın 3.3 milyar TL civarında olacağını söyledi.
Özel sektörü desteklemek ve kayıpların giderilmesi için bu kaynağa ihtiyaç olacağını ifade eden Bakan Amcaoğlu, bu konuda temasların başlayacağını söyledi. 

Kaynak : kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluMaliye BakanıKoronavirüs
Yorumlar
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Gibri 2020-04-01 19:01:49

Kirayı yükselttik , ödeme güçleri yoksa evi terketisinlet.

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Misafir Avatar
Gavvole 2020-04-01 19:22:16 @Gibri

Çünkü komşu koruyqcak seni işgalden gelillersa

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KARPAZLI ALI VELI 2020-04-01 20:47:30

Cok az. 10 milyar dolar lazim.

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vatandaş1 2020-04-01 21:09:38

yardımları alın ondan sonra devletin hazinesini paralarıbitirin ve türkiyeden para isteyin soysuzluk tur

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